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        Emirdağ'da öğrencilere trafik eğitimi verildi

        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde polis ekipleri tarafından ortaokul öğrencilerine yönelik trafik kuralları ve güvenli trafik bilinci eğitimi düzenlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 12:09 Güncelleme:
        Emirdağ'da öğrencilere trafik eğitimi verildi

        Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde polis ekipleri tarafından ortaokul öğrencilerine yönelik trafik kuralları ve güvenli trafik bilinci eğitimi düzenlendi.

        Edinilen bilgilere göre, Emirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri öğrencilerin trafik güvenliği konusunda farkındalığını artırmak amacıyla çalışma başlattı. Bu kapsamda Mithatpaşa Ortaokulu’nda düzenlenen eğitim programına 60 öğrenci ve 4 öğretmen katıldı. Eğitimde polis ekipleri tarafından öğrencilere temel trafik kuralları, yaya geçidi kullanımı, okul servislerinde dikkat edilmesi gereken hususlar ve güvenli trafik bilinci hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı.

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