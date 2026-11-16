Çok sayıda suçtan 17 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan 17 yıl 4 ay 8 gün hapis cezasıyla aranan şahıs güvenlik güçleri tarafından yakalandı.
Afyonkarahisar’da çeşitli suçlardan 17 yıl 4 ay 8 gün hapis cezasıyla aranan şahıs güvenlik güçleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, ‘herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık ve güveni kötüye kullanma, tehdit, hırsızlık ve kasten yaralama" suçlarından 17 yıl 4 ay 8 gün hapis cezasıyla aranan A.E., isimli şahsın yakalanması için güvenlik güçleri tarafından çalışma yapıldı. Yapılan takip sonrası şahıs kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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