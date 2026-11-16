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        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri İl Sağlık Müdürlüğünden 'Akciğer Kanseri' açıklaması: "Kanlı balgam, nefes darlığı, göğüs ağrısı, ses kısıklığında vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurun"

        İl Sağlık Müdürlüğünden 'Akciğer Kanseri' açıklaması: "Kanlı balgam, nefes darlığı, göğüs ağrısı, ses kısıklığında vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurun"

        Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada Kasım ayı 'Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı' dolayısıyla vatandaşlara hastalığın risk faktörleri, belirtileri ve korunma yolları konusunda uyarılarda bulunuldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 13:31 Güncelleme:
        İl Sağlık Müdürlüğünden 'Akciğer Kanseri' açıklaması: "Kanlı balgam, nefes darlığı, göğüs ağrısı, ses kısıklığında vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurun"

        Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada Kasım ayı ‘Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı’ dolayısıyla vatandaşlara hastalığın risk faktörleri, belirtileri ve korunma yolları konusunda uyarılarda bulunuldu.

        Konuyla ilgili yapılan yazılan açıklamada, yapılan açıklamada, akciğer kanserinin en önemli risk faktörünün sigara başta olmak üzere tütün ürünleri kullanımı olduğu belirtildi. Pasif içiciliğin de hastalık riskini artırdığına dikkat çekilerek, tütün ürünlerinden uzak durulması gerektiği vurgulandı.

        Geçmeyen veya giderek kötüleşen öksürük, kanlı balgam, nefes darlığı, göğüs ağrısı, ses kısıklığı ve açıklanamayan kilo kaybının hastalığın belirtileri arasında yer alabildiği ifade edildi. Bu şikâyetlerin görülmesi halinde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurulması istendi. Açıklamada, sigarayı bırakmak isteyen vatandaşların ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı'ndan destek alabileceği hatırlatılarak, erken tanı ve tütün kullanımından uzak durmanın akciğer kanseriyle mücadelede büyük önem taşıdığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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