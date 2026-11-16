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        Afyonkarahisar'da "İletişim Yüzyılı, Güçlü İletişim, Etkin Kamu, Bölge Müdürlükleri" eğitim programı düzenlendi

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Afyonkarahisar'da gazetecilere ve kamu kurumlarında çalışanlara yönelik, "İletişim Yüzyılı, Güçlü İletişim, Etkin Kamu, Bölge Müdürlükleri" eğitim programı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 15:28 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da "İletişim Yüzyılı, Güçlü İletişim, Etkin Kamu, Bölge Müdürlükleri" eğitim programı düzenlendi

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Afyonkarahisar'da gazetecilere ve kamu kurumlarında çalışanlara yönelik, "İletişim Yüzyılı, Güçlü İletişim, Etkin Kamu, Bölge Müdürlükleri" eğitim programı düzenledi.

        İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğü koordinesinde ve Afyonkarahisar Valiliğinin destekleriyle, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Ahmet Necdet Sezer Kampüsü İbrahim Küçükkurt Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program kapsamında, kamu iletişimi tüm yönleriyle ele alındı.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı İlhami Giray Şahin, programda yaptığı konuşmada, bilginin saniyeler içinde dünyanın bir ucundan diğer bir ucuna ulaştığı, enformasyon kadar dezenformasyonun da hızla yayıldığı, algıların ve söylemlerin mücadele alanına dönüştüğü, hibrit savaşların yaşandığı ve sosyal medya ağlarının sınırları zorlayan bir etki gücüne ulaştığı günümüzde, iletişimin hiç olmadığı kadar stratejik bir öneme sahip olduğunu söyledi.

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        Artık iletişimin bir "güç" olduğunu ifade eden Şahin, "İletişim, kurumların, toplumların, devletlerin geleceğini etkileyecek ölçüde büyük bir güçtür. İletişim artık yalnızca bir aktarmak, açıklama yapmak ya da bir duyuruyu kamuoyuyla paylaşmak değildir. İletişim gelişen teknolojinin sunduğu bütün imkanları ve iletişim kanallarını etkin biçimde kullanarak doğru bilgiyi, doğru zamanda, doğru hedefe ulaştırmayı, doğru kitleye ulaştırmayı gaye edinmek zorundadır, bilgi kirliliğinin, manipülasyonun ve dezenformasyonun karşısında hakikatin sesini yükseltmektir, yalana ve iftiraya karşı doğruyu, algı operasyonlarına karşı da gerçeği savunmaktır." dedi.

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        - "Kamuda iletişim, sadece bilgiyi ulaştırmak değil, aynı zamanda tanıtımdır"

        Şahin, iletişimin aynı zamanda "güven" unsuru olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Devlet ile vatandaş arasındaki güven bağını güçlendirmek, vatandaşın kamu kurumlarına duyduğu güveni pekiştirmek ve yapılan hizmetleri anlaşılır, şeffaf ve doğru bir şekilde anlatmak bizim yegane gayemiz olmalıdır. Kamuda iletişim, sadece bilgiyi ulaştırmak değil, aynı zamanda tanıtımdır. İletişim aynı zamanda temsildir ve kamu diplomasisidir. Ülkemizin başarılarını, birikimini ve potansiyelini ulusal ve uluslararası kamuoyuna doğru şekilde anlatmak da İletişim Başkanlığının bir vazifesidir. Kamu kurumlarına ve bizlere önemli sorumluluklar düşüyor. Çünkü kamu hizmetinin kendisi, bu hizmetin nasıl aktarıldığı, vatandaş tarafından nasıl algılandığı ve ne ölçüde görünür kılındığına ilişkin önemli bir veriyi de içinde barındırıyor. Yapılan hizmetin vatandaşla buluşması, doğru anlaşılması ve değerinin doğru aktarılması etkili iletişimle ancak mümkün oluyor."

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        Şahin, kamu iletişiminin, yalnızca belirli bir birimin ya da bir işle görevlendirilmiş personelin sorumluluğu olmadığını, kurumun her kademesinde, her çalışanın karşılığı olan kurumsal bir sorumluluk olduğunu bildirdi.

        Vatandaşla kurulan her temasın, yapılan her açıklamanın, verilen her cevabın ve paylaşımın, her bilginin, kurumun imajını ve devlete duyulan güveni doğrudan etkilediğini anlatan Şahin, şöyle devam etti:

        "Bu nedenle iletişimi yalnızca bir faaliyet alanı olarak değil, kamu hizmetinin ayrılmaz bir parçası ve kurumsal kapasitemizi de güçlendirmek adına stratejik bir unsur olarak algılamalı ve bunu bu şekilde kabullenmeliyiz. Düzenlediğimiz bu eğitimlerle gayemiz, kamu kurum ve kuruluşlarımızın iletişim kapasitesini geliştirmek, çalışanların iletişim konusundaki farkındalığını artırmak, teknolojinin ve dijital mecraların sunduğu imkanları daha da etkin kullanılmasına imkan vermek ve bununla beraber bir iletişim kültürü oluşturmak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilen 2. İletişim Şurası'nda ortaya koyduğu vizyon da bu açıdan bizlere önemli bir perspektif ortaya koymaktadır. İlk şuranın ardından yıllar geçti ve 2. İletişim Şurası'nı bu sene 2026 yılında gerçekleştirdik."

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        Şahin, program boyunca katılımcıların kurumsal itibar yönetiminden CİMER uygulamalarına, dezenformasyonla mücadeleden sosyal medya kullanımına kadar farklı başlıklarda eğitimler alacaklarını bildirdi.

        Daha sonra Vali Yardımcısı Lütfullah Göktaş, Belediye Başkan Yardımcısı Cem Kasapoğlu ve AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş da birer konuşma yaptı.

        Programa, İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürü Ömer Süt ile kamu kurumlarının çalışanları katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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