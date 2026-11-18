Otizmli bireylerin hakları ve geleceği için 18 yıldır mücadele eden Ulusal Otizm Konfederasyonu Genel Başkanı Fatma Kilci, Geleneksel İyilik Ödülü’ne layık görüldü.

Türkiye Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) bünyesinde oluşturulan Toplumsal Uzlaşma Platformu tarafından geleneksel olarak verilen İyilik Ödülü, bu yıl Ulusal Otizm Konfederasyonu Genel Başkanı Fatma Kilci’ye takdim edildi. Düzenlenen törende Kilci’nin otizmli bireylere ve ailelerine yönelik uzun yıllardır sürdürdüğü çalışmalar ödüllendirildi.

2009 yılında "Benden sonra evladıma kim sahip çıkacak?" sorusuyla çıktığı yolda mücadelesinin 18. yılına ulaşan Kilci, ödüle ilişkin duygularını şu sözlerle ifade etti:

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"Bu anlamlı ödülü, evlatlarının geleceği için mücadele eden tüm anneler ve özel bireylerimiz adına kabul ediyorum. Bizleri bu ödüle layık gören başta TÜSİAV Başkanı Sayın Veli Sarıtoprak olmak üzere, tüm TÜSİAV ailesine gönülden teşekkür ediyorum. Bir evladım için çıktığım bu yolda, binlerce evladımızın geleceği için yürümeye devam edeceğim."

Kilci, otizmli bireylerin hakları ve güvenli bir geleceğe kavuşmaları için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.