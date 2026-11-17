Afyonkarahisar'da römorka çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde traktörün römorkuna çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Giriş: 17.11.2026 - 14:49 Güncelleme:
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde traktörün römorkuna çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
G.Ş. (50) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, Mahmut köyü yakınlarında traktörün römorkuna çarptı.
Kazada yaralanan G.Ş. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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