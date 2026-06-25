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        Afyonkarahisar'da "5. Ulusal Tarım, Hayvancılık ve Bahçe Günleri" başladı

        Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde "5. Ulusal Tarım, Hayvancılık ve Bahçe Günleri" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 20:14 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da "5. Ulusal Tarım, Hayvancılık ve Bahçe Günleri" başladı

        Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde "5. Ulusal Tarım, Hayvancılık ve Bahçe Günleri" başladı.

        Sultandağı Kaymakamlığı himayelerinde Çok Amaçlı Kapalı Pazar Yeri'nde başlayan etkinlikler kapsamında, tarım firmaları ve sektör temsilcileri stantlar açtı.

        Belediye Başkanı Mehmet Aldırmaz, gazetecilere, 3 gün sürecek etkinliklere katılanlara teşekkür etti.

        Stantlarda zirai malzemelerin sergilendiğini aktaran Aldırmaz, şunları kaydetti:

        "Burada çiftçilerimiz modern tarım ekipmanlarını görüyor. Bir taraftan da ekonomik hareketlilik yaşanıyor. Etkinliklerimizi önümüzdeki yıllarda yapmaya devam edeceğiz."

        Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Afyonkarahisar İl Koordinatörü Zülgari Özdemir de Sultandağı ilçesinde düzenlenen etkinliklere destek verdiklerini ifade etti.

        Sultandağı Kaymakam Vekili Hasan Hüsnü Türker ve ilçe protokolü stantları gezdi.

        Çeşitli yarışmaların da düzenlendiği etkinlikler, 27 Haziran'da sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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