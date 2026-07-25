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        Afyonkarahisar'da 50 aile doğayla iç içe kampta buluştu

        Afyonkarahisar'da 50 aile, "Aile Çadır ve Karavan Kampı"nda bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2026 - 13:47 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da 50 aile doğayla iç içe kampta buluştu

        Afyonkarahisar'da 50 aile, "Aile Çadır ve Karavan Kampı"nda bir araya geldi.

        Etkinliğe katılan aileler, Afyonkarahisar Motorsporları Merkezi'nde termal altyapıya sahip Uluslararası Kamp Karavan Alanı'nda çadırlarını kurdu.

        Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, AA muhabirine, Afyonkarahisar'da kamp alanında bulunmanın çok keyifli olduğunu söyledi.

        Organizasyonun bu yıl beşincisini düzenlediklerini belirten Akülke, şöyle konuştu:

        "Çocuklar gün boyu aileleriyle oyun oynayarak vakit geçirecek. Bu sayede de dijital bağımlılıktan uzak duracaklar. Aile bağlarını daha da güçlendirecekler. Aileler, çocuklarıyla bir arada olmaktan dolayı çok mutlu. Beraber yemek sırasına giriyorlar. Oyunlarla takım olabiliyorlar, becerilerini gösteriyorlar. Aile olabilme kavramını burada yaşıyorlar."

        Kamp, yarın sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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