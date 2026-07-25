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        Afyonkarahisar'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2026 - 12:22 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        A.Y. (20) idaresindeki 41 E 8847 plakalı otomobil, Hamidiye köyü yakınlarında şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü, kaldırıldığı Bolvadin Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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