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        Afyonkarahisar'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 18:30 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        İlçenin Cuma Mahallesi Efendi Sokak'ta M.A.S. (17) ve babası H.S. (45) ile Y.K. ve babası İ.B. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.K, yanındaki bıçakla M.A.S. ve babası H.S'yi yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan M.A.S, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Baba H.S'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Olayın ardından Y.K. ve babası İ.B. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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