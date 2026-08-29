Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Büyük Taarruz'un 104. yılında motosikletliler tarihi rotayı turluyor

        Büyük Taarruz'un 104. yılında motosikletliler tarihi rotayı turluyor

        Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 104. yılı kapsamında 960 motosikletli, "Süvarinin izinden" etkinliği için Kocatepe'de bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 14:24 Güncelleme:
        Büyük Taarruz'un 104. yılında motosikletliler tarihi rotayı turluyor

        Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 104. yılı kapsamında 960 motosikletli, "Süvarinin izinden" etkinliği için Kocatepe'de bir araya geldi.

        Kocatepe'de Türk bayrağı açan katılımcılar, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

        Katılımcılar, daha sonra 180 kilometrelik rotayı katetmek için motosikletleriyle Kocatepe'den hareket etti.

        Etkinliğin koordinatörü Yavuz Kuru, gazetecilere yaptığı açıklamada, Büyük Taarruz'da 5. Süvari Kolordusunun izlerini takip eden rotada sürüş yapacaklarını söyledi.

        "Süvarinin izinden" adını verdikleri etkinliğin bu yıl yedincisinin düzenlendiğini kaydeden Kuru, "Yaklaşık 25-30 kişiyle başladığımız sürüşümüzden bu yana 7 yıl geçti. Yaklaşık bin motosikletliyle 180 kilometrelik rotaya başlıyoruz. Önümüzdeki yıllarda büyüyerek devam etmesini bekliyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Muğla'da başladı Antalya'ya sıçradı!
        Muğla'da başladı Antalya'ya sıçradı!
        Temsilcilerimizin fikstürü belli oldu!
        Temsilcilerimizin fikstürü belli oldu!
        O sürücü gözaltında!
        O sürücü gözaltında!
        Rafael Leao, G.Saray için İstanbul'da!
        Rafael Leao, G.Saray için İstanbul'da!
        17 yaşında görme kaybı yaşayan kadın, kızını doğururken görme yetisini tamamen kaybetti
        17 yaşında görme kaybı yaşayan kadın, kızını doğururken görme yetisini tamamen kaybetti
        Nuh'un gemisi bulundu mu? Ağrı'da heyecan veren gelişme
        Nuh'un gemisi bulundu mu? Ağrı'da heyecan veren gelişme
        İsveç'te evlendiler
        İsveç'te evlendiler
        Kaşif Kozinoğlu dosyasında yeni gelişme
        Kaşif Kozinoğlu dosyasında yeni gelişme
        Gülistan Doku soruşturmasında 5'inci dalga: 10 gözaltı
        Gülistan Doku soruşturmasında 5'inci dalga: 10 gözaltı
        Fenerbahçe'nin rakibi Samsunspor!
        Fenerbahçe'nin rakibi Samsunspor!
        Kerem Bürsin ameliyat oldu
        Kerem Bürsin ameliyat oldu
        Yazar Murat Koparan evinde öldürüldü
        Yazar Murat Koparan evinde öldürüldü
        Nepal'de felaketin manzaraları
        Nepal'de felaketin manzaraları
        Kurye ile sürücü arasında yol kavgası: "Oğlum bas git"
        Kurye ile sürücü arasında yol kavgası: "Oğlum bas git"
        "Dominant bir kadınım"
        "Dominant bir kadınım"
        Türkiye'nin yeni Turcorn'u belli oldu
        Türkiye'nin yeni Turcorn'u belli oldu
        Kardiyolog uyardı: Mucizevi bir besin ve karışım yok
        Kardiyolog uyardı: Mucizevi bir besin ve karışım yok
        Nijer'de silah sesleri
        Nijer'de silah sesleri
        Galatasaray'ın konuğu Göztepe!
        Galatasaray'ın konuğu Göztepe!
        "Fatih Tekke ile bir problemimiz yok!"
        "Fatih Tekke ile bir problemimiz yok!"

        Benzer Haberler

        Bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
        Bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
        Afyonkarahisar'da feci kaza: 1 ölü Sürücü tırın altında hurdaya dönen araçt...
        Afyonkarahisar'da feci kaza: 1 ölü Sürücü tırın altında hurdaya dönen araçt...
        Yurdunuseven: "Sosyal medyadaki 'PKK'lılara af çıktı' paylaşımları yalan ve...
        Yurdunuseven: "Sosyal medyadaki 'PKK'lılara af çıktı' paylaşımları yalan ve...
        Zafer coşkusu bando ve halk oyunları gösterileri ile taçlandı
        Zafer coşkusu bando ve halk oyunları gösterileri ile taçlandı
        Motosikletli gönüllüler Büyük Taarruz'u "süvarinin izinden" giderek anacak
        Motosikletli gönüllüler Büyük Taarruz'u "süvarinin izinden" giderek anacak
        Büyük Taarruz'un 104. yılında Yıldırım Kemal Şehitliği'nde anma töreni düze...
        Büyük Taarruz'un 104. yılında Yıldırım Kemal Şehitliği'nde anma töreni düze...