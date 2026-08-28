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        Büyük Taarruz'un 104. yılında Yıldırım Kemal Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi

        Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 104. yılı dolayısıyla Yıldırım Kemal Şehitliği'nde tören yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 17:57 Güncelleme:
        Büyük Taarruz'un 104. yılında Yıldırım Kemal Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi

        Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 104. yılı dolayısıyla Yıldırım Kemal Şehitliği'nde tören yapıldı.

        Sinanpaşa ilçesine bağlı Yıldırım Kemal köyünde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Törende konuşan Jandarma Astsubay Nuran Palut, Yıldırım Kemal'in vatan sevgisi ve Milli Mücadele'de gösterdiği kahramanlığa dikkati çekti.

        Milli Mücadele'nin ilk yıllarında 5. Kolordu Komutanlığı bünyesinde görev yapan Yıldırım Kemal'in Akhisar, Balıkesir ve Bursa cephelerinde kahramanca mücadele ettiğini ifade eden Palut, çeşitli cephelerde gösterdiği üstün cesaret nedeniyle "Yıldırım" lakabını aldığını söyledi.

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        Palut, Yıldırım Kemal'in 28 Ağustos 1922'de 5. Süvari Kolordusu'nun Eğret bölgesinde geri çekilen Yunan kuvvetlerine yönelik harekatı sırasında, İzmir'e ilk ulaşacak süvari birliğinin başında görevlendirildiğini belirterek, Küçükköy İstasyonu civarında yaşanan çatışmada 30 askerle birlikte, henüz 24 yaşındayken şehit düştüğünü ifade etti.

        Yıldırım Kemal'in şahsında Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle andıklarını belirten Palut, "Mustafa Kemal Atatürk, bağımsızlık ve özgürlük yolunda Türk milletinin bağrından çıkan binlerce kahramanla bütünleşerek Türkiye Cumhuriyeti'ni bizlere emanet etmiştir." dedi.

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        Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, dualar edildi. Tören, şehitliğe karanfil bırakılmasıyla sona erdi.

        Şehitlikteki törenin ardından Yıldırım Kemal Bey Vakfı tarafından Yıldırım Kemal Tren İstasyonu binasında mevlit ve anma programı gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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