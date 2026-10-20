Afyonkarahisar'da bir kişi aldığı destekle sigara bağımlılığından kurtuldu

Hastanenin Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Aydın Balcı da "Sevenlerinin desteğiyle hızlı şekilde sigarayı bıraktı. Hatta polikliniğe beraber çalıştığı iş arkadaşını da getirdi." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.