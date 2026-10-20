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        Afyonkarahisar'da bir kişi aldığı destekle sigara bağımlılığından kurtuldu

        Afyonkarahisar'da bir kişi hastanede aldığı destekle sigara bağımlılığından kurtulmanın sevincini yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 11:41 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da bir kişi aldığı destekle sigara bağımlılığından kurtuldu

        Afyonkarahisar'da bir kişi hastanede aldığı destekle sigara bağımlılığından kurtulmanın sevincini yaşıyor.

        Merkeze bağlı Işıklar beldesinde yaşayan Eyüp Pınar (38), 20 yıldır kullandığı sigaraya bağlı nefes darlığı şikayetiyle Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu.

        Aldığı destekle bağımlılıktan kurtulan Pınar, sigarayı bıraktıktan sonra rahat nefes almaya başladığını söyledi.

        Hastanenin Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Aydın Balcı da "Sevenlerinin desteğiyle hızlı şekilde sigarayı bıraktı. Hatta polikliniğe beraber çalıştığı iş arkadaşını da getirdi." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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