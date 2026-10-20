Vali Aktaş başkanlığında Eğitim Güvenliği Toplantısı yapıldı

Toplantıda okul güvenliğine yönelik tedbirler ele alındı. Vali Aktaş, okullarda güvenliğin sağlanması için alınan tedbirlerin titizlikle uygulanması ve denetimlerin kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

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