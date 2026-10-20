Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Vali Aktaş başkanlığında Eğitim Güvenliği Toplantısı yapıldı

        Vali Aktaş başkanlığında Eğitim Güvenliği Toplantısı yapıldı

        Afyonkarahisar Valisi Dr. Naci Aktaş başkanlığında, ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla Eğitim Güvenliği Yürütme Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 11:53 Güncelleme:
        Vali Aktaş başkanlığında Eğitim Güvenliği Toplantısı yapıldı

        Afyonkarahisar Valisi Dr. Naci Aktaş başkanlığında, ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla Eğitim Güvenliği Yürütme Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

        Toplantıda okul güvenliğine yönelik tedbirler ele alındı. Vali Aktaş, okullarda güvenliğin sağlanması için alınan tedbirlerin titizlikle uygulanması ve denetimlerin kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        "Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı"
        "Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı"
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Kafa kafaya katliam gibi kaza: 4 ölü!
        Kafa kafaya katliam gibi kaza: 4 ölü!
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        Sanchez'den Milei'ye alaylı "hoş geldin" mesajı
        Sanchez'den Milei'ye alaylı "hoş geldin" mesajı
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        3.5 trilyon dolarlık hazırlık
        3.5 trilyon dolarlık hazırlık
        "Mavi Vatan'daki haklarımızı güçlü şekilde savunacağız"
        "Mavi Vatan'daki haklarımızı güçlü şekilde savunacağız"
        Terastan düşüp ölmüştü! Sıcak gelişme...
        Terastan düşüp ölmüştü! Sıcak gelişme...
        Fotoğrafınız ne kadar hasta olduğunuzu gösterebilir mi?
        Fotoğrafınız ne kadar hasta olduğunuzu gösterebilir mi?
        Ünlü oyuncu anne oldu
        Ünlü oyuncu anne oldu
        Kaçakçılara sınırda şafak baskını!
        Kaçakçılara sınırda şafak baskını!
        "Aldatıldım"
        "Aldatıldım"
        Korkunç iddia! 30 bin lira için 15 yaşındaki çocuğu başından vurdular!
        Korkunç iddia! 30 bin lira için 15 yaşındaki çocuğu başından vurdular!
        "Serdar Ortaç beni engelledi"
        "Serdar Ortaç beni engelledi"
        Köprüde kan izleri ve berbere ensesinden tek kurşun
        Köprüde kan izleri ve berbere ensesinden tek kurşun

        Benzer Haberler

        İscehisar'da gıda işletmelerine yönelik denetim
        İscehisar'da gıda işletmelerine yönelik denetim
        Üreticilere yüzde 50 hibeli toplam 56 ton buğday tohumu dağıtıldı
        Üreticilere yüzde 50 hibeli toplam 56 ton buğday tohumu dağıtıldı
        Afyonkarahisar'da bir kişi aldığı destekle sigara bağımlılığından kurtuldu
        Afyonkarahisar'da bir kişi aldığı destekle sigara bağımlılığından kurtuldu
        Bolvadin'de gençler sabah namazında buluştu
        Bolvadin'de gençler sabah namazında buluştu
        Tarım arazilerinin satış ve miras yoluyla devri eğitimi düzenlendi
        Tarım arazilerinin satış ve miras yoluyla devri eğitimi düzenlendi
        Şuhut Devlet Hastanesi'ne yeni Genel Cerrahi Uzmanı atandı
        Şuhut Devlet Hastanesi'ne yeni Genel Cerrahi Uzmanı atandı