Vali Aktaş başkanlığında Eğitim Güvenliği Toplantısı yapıldı
Afyonkarahisar Valisi Dr. Naci Aktaş başkanlığında, ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla Eğitim Güvenliği Yürütme Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.
Giriş: 20.10.2026 - 11:53 Güncelleme:
Afyonkarahisar Valisi Dr. Naci Aktaş başkanlığında, ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla Eğitim Güvenliği Yürütme Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıda okul güvenliğine yönelik tedbirler ele alındı. Vali Aktaş, okullarda güvenliğin sağlanması için alınan tedbirlerin titizlikle uygulanması ve denetimlerin kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.
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