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        Afyonkarahisar'da çıkan kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2026 - 12:03 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da çıkan kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.


        Hacı Ömer Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine S.Ç, E.A, M.A, M.Ö. ve H.Ö. yaralandı.

        Hastaneye kaldırılan yaralılardan S.Ç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. E.A. ile M.A'nın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.


        Polis ekipleri kavgaya karışan İ.A, C.Ü, M.S.K. ile L.Ç'yi gözaltına aldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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