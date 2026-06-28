Afyonkarahisar'da çıkan kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Hacı Ömer Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine S.Ç, E.A, M.A, M.Ö. ve H.Ö. yaralandı.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan S.Ç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. E.A. ile M.A'nın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri kavgaya karışan İ.A, C.Ü, M.S.K. ile L.Ç'yi gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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