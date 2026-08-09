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        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Afyonkarahisar'da devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2026 - 14:40 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        R.K. (29) idaresindeki 07 AVP 939 plakalı hafif ticari araç, ilçenin Ballık köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        ​Kazada sürücü R.K. ile araçtaki S.K. (28) ve A.T. (20) yaralandı.

        Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan A.T. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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