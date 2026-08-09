Afyonkarahisar'da devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. R.K. (29) idaresindeki 07 AVP 939 plakalı hafif ticari araç, ilçenin Ballık köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. ​Kazada sürücü R.K. ile araçtaki S.K. (28) ve A.T. (20) yaralandı. Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan A.T. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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