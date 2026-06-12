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        Afyonkarahisar'da dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Afyonkarahisar'da bir kadının dolandırılmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 13:02 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Afyonkarahisar'da bir kadının dolandırılmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Marulcu Mahallesi'nde yaşayan Y.B'yi (80) telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıtan kişiler, çeşitli bahanelerle para istedi.

        Şüphelilere inanan Y.B, yaklaşık 6 milyon lira değerindeki ziynet eşyası ve dövizi teslim etti, 1 milyon 500 bin lira da internet bankacılığı üzerinden başka hesaplara aktarıldı.

        Durumu yakınlarına anlatan ve dolandırıldığını anlayan Y.B, emniyete giderek şüphelilerden şikayetçi oldu.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olay yeri ve çevresinde bulunan 175 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

        Polis ekipleri, şüpheliler Ö.F.Ç, Y.E.A, S.A. ile M.C.S'yi İstanbul'daki adreslerinde gözaltına alarak Afyonkarahisar'a getirdi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A. ile M.C.S, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Ö.F.Ç ile Y.E.A, ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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