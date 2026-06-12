Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün çarptığı kadın öldü
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yolcu otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Giriş: 12.06.2026 - 10:51 Güncelleme:
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yolcu otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Kontur firmasına ait, E.T. (45) idaresindeki 42 AHT 888 plakalı yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-Konya kara yolu Maltepe köyü yakınlarında, kamyonetinden indiği sırada S.A'ya (31) çarptı.
Ağır yaralanan kadın, ambulansla kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ