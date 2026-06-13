Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Afyonkarahisar'da dolu etkili oldu

        Afyonkarahisar'da dolu etkili oldu

        Afyonkarahisar'da etkisini gösteren dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2026 - 15:47 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da dolu etkili oldu

        Afyonkarahisar'da etkisini gösteren dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kentte etkili olan sağanak, merkeze bağlı Çıkrık beldesi, Sinanpaşa ve İhsaniye ilçesindeki bazı yerlerde dolu yağışına bıraktı.

        Yağışla birlikte bölgeler beyaz örtü ile kaplandı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin bölgelerdeki ekili tarım arazilerinde hasar tespit çalışması başlattığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Erdoğan, Yapay Zeka Eylem Planı'nı açıkladı
        Erdoğan, Yapay Zeka Eylem Planı'nı açıkladı
        Ankara'da sağanak etkili oldu
        Ankara'da sağanak etkili oldu
        2010 yılındaki şüpheli bebek ölümü aydınlatıldı! Anne ve kardeşi gözaltında
        2010 yılındaki şüpheli bebek ölümü aydınlatıldı! Anne ve kardeşi gözaltında
        Dünya Kupası'nda ilk rakip Avustralya
        Dünya Kupası'nda ilk rakip Avustralya
        LGS kapsamındaki merkezi sınav tamamlandı
        LGS kapsamındaki merkezi sınav tamamlandı
        Aralarında doktorlar da var! Sahte rapora 13 tutuklama!
        Aralarında doktorlar da var! Sahte rapora 13 tutuklama!
        İran'da Ali Hamaney'in cenaze töreni yapılacak
        İran'da Ali Hamaney'in cenaze töreni yapılacak
        Pakistan, İran-ABD anlaşması için tarih verdi
        Pakistan, İran-ABD anlaşması için tarih verdi
        Kemal mezun oldu
        Kemal mezun oldu
        Karların erimesiyle oluştu! İçerisi bambaşka bir dünya
        Karların erimesiyle oluştu! İçerisi bambaşka bir dünya
        Ankara Havalimanı açılıyor
        Ankara Havalimanı açılıyor
        Berrak denizi ve koylarıyla Antalya'nın Maldivler'i
        Berrak denizi ve koylarıyla Antalya'nın Maldivler'i
        Arsenal'dan Kenan Yıldız için dev bütçe!
        Arsenal'dan Kenan Yıldız için dev bütçe!
        Serdar Ortaç: Haberler yalan!
        Serdar Ortaç: Haberler yalan!
        Adana mı Urfa mı Antep mi?
        Adana mı Urfa mı Antep mi?
        Dev isimler bu yaz İstanbul'da!
        Dev isimler bu yaz İstanbul'da!
        3 çocuk annesine ağıtlar yükseldi!
        3 çocuk annesine ağıtlar yükseldi!
        Aşka geldiler
        Aşka geldiler
        İstanbul'da dehşet! Taksi şoförünü yumrukla öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Taksi şoförünü yumrukla öldürdü!
        Anadolu fırtınasıyla karşılık verecek
        Anadolu fırtınasıyla karşılık verecek

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu
        Afyonkarahisar'da kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu
        Kayıp olarak aranan 82 yaşındaki şahsın cansız bedeni derede ulaşıldı
        Kayıp olarak aranan 82 yaşındaki şahsın cansız bedeni derede ulaşıldı
        Bolvadin Halk Eğitimi Merkezinde yıl sonu sergisi açıldı
        Bolvadin Halk Eğitimi Merkezinde yıl sonu sergisi açıldı
        Bugün saat 12.51'de Afyonkarahisar mahreçli servis edilen "Hayvan pazarı hi...
        Bugün saat 12.51'de Afyonkarahisar mahreçli servis edilen "Hayvan pazarı hi...
        Bir garip sıcak su kuyusu mühürleme olayı
        Bir garip sıcak su kuyusu mühürleme olayı
        Hayvan pazarı hizmete açılacak
        Hayvan pazarı hizmete açılacak