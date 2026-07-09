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        Afyonkarahisar'da fabrika bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

        Afyonkarahisar'da bir fabrikanın bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 22:20 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da fabrika bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

        Afyonkarahisar'da bir fabrikanın bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikanın yanındaki trafonun patlaması, çevresindeki otları tutuşturdu. Alevlerin fabrika bahçesindeki kablo ve plastik malzemelere sıçramasıyla yangın çıktı.

        İhbar üzerine Afyonkarahisar Belediyesi itfaiye ekipleri ile arazöz ve iş makineleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın, yaklaşık 2 saatte söndürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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