Afyonkarahisar'da fabrika bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

Afyonkarahisar'da bir fabrikanın bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikanın yanındaki trafonun patlaması, çevresindeki otları tutuşturdu. Alevlerin fabrika bahçesindeki kablo ve plastik malzemelere sıçramasıyla yangın çıktı. İhbar üzerine Afyonkarahisar Belediyesi itfaiye ekipleri ile arazöz ve iş makineleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, yaklaşık 2 saatte söndürüldü.

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