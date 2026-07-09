Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri İçişleri Bakan Yardımcısı Çelik, Afyonkarahisar Valiliğini ziyaret etti

        İçişleri Bakan Yardımcısı Çelik, Afyonkarahisar Valiliğini ziyaret etti

        İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Afyonkarahisar Valiliğini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 14:27 Güncelleme:
        İçişleri Bakan Yardımcısı Çelik, Afyonkarahisar Valiliğini ziyaret etti

        İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Afyonkarahisar Valiliğini ziyaret etti.


        Çelik, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Vali Naci Aktaş'tan kentte yürütülen kamu hizmetleri ve yatırımlar hakkında bilgi aldı, istişarede bulundu.

        Aktaş, Çelik'in ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Afyonkarahisar'a verdiği destek ve katkılardan dolayı teşekkür etti.

        Ziyarette, Afyonkarahisar Vali Yardımcıları Yalçın Sezgin, İhsan Ayrancı ve Bedir Deveci, İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol ve İl Jandarma Komutanı Murat Kaya hazır bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB'den CAATSA mesajı
        MSB'den CAATSA mesajı
        CAATSA yaptırımları nedir? Süreç nasıl ilerleyecek?
        CAATSA yaptırımları nedir? Süreç nasıl ilerleyecek?
        Süper Lig'de yeni sezon fikstürü belli oldu!
        Süper Lig'de yeni sezon fikstürü belli oldu!
        Trump'tan Ankara dönüşü beklenmedik uçak değişikliği
        Trump'tan Ankara dönüşü beklenmedik uçak değişikliği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zirve sonrası açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zirve sonrası açıklamalar
        Dinlenme tesisinde feryatlar yükseldi!
        Dinlenme tesisinde feryatlar yükseldi!
        Ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldürmüştü... İlk ifadesi ortaya çıktı!
        Ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldürmüştü... İlk ifadesi ortaya çıktı!
        TÜİK açıkladı! Türkiye, dünyadan daha uzun yaşıyor
        TÜİK açıkladı! Türkiye, dünyadan daha uzun yaşıyor
        Yanık Denizli yoğurdunun sırrı!
        Yanık Denizli yoğurdunun sırrı!
        Araç sahipleri dikkat! Muayene için kritik tarih
        Araç sahipleri dikkat! Muayene için kritik tarih
        "Abla-kardeş" gibiydiler... Metruk binada kabloyla boğdu! Ölüme böyle götürdü
        "Abla-kardeş" gibiydiler... Metruk binada kabloyla boğdu! Ölüme böyle götürdü
        Guirassy'den F.Bahçe'ye kötü haber!
        Guirassy'den F.Bahçe'ye kötü haber!
        Süreçte gözler çerçeve yasada: Teklif Meclis’e geliyor
        Süreçte gözler çerçeve yasada: Teklif Meclis’e geliyor
        "Şampiyonluğa oynamak istiyoruz!"
        "Şampiyonluğa oynamak istiyoruz!"
        SGK’ya devlet katkısı kalkıyor
        SGK’ya devlet katkısı kalkıyor
        Yüzde 90 sağlık sigortası istiyor
        Yüzde 90 sağlık sigortası istiyor
        Gülüşleri istatistikleri değiştirdi
        Gülüşleri istatistikleri değiştirdi
        "Arı gibi çalışıyoruz"
        "Arı gibi çalışıyoruz"
        Aslında bir işkence aletiydi!
        Aslında bir işkence aletiydi!
        Kupa finali öncesi enerji topladı
        Kupa finali öncesi enerji topladı

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da kamu kurumları arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi...
        Afyonkarahisar'da kamu kurumları arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi...
        TMO Genel Müdürü Güldal Afyonkarahisar'da incelemelerde bulundu
        TMO Genel Müdürü Güldal Afyonkarahisar'da incelemelerde bulundu
        Afyonkarahisar'da rehber öğretmenler toplantısı yapıldı
        Afyonkarahisar'da rehber öğretmenler toplantısı yapıldı
        Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi sürüyor
        Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi sürüyor
        Bitkisel üretimde kalitenin arttırılması için çalışmalar sürüyor
        Bitkisel üretimde kalitenin arttırılması için çalışmalar sürüyor
        Afyonkarahisarlı taekwondoculardan büyük başarı
        Afyonkarahisarlı taekwondoculardan büyük başarı