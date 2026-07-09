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        TMO Genel Müdürü Güldal Afyonkarahisar'da incelemelerde bulundu

        Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, Afyonkarahisar'ın Çobanlar ve Çay ilçelerindeki alım noktalarında incelemelerde bulunarak üreticilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 13:45 Güncelleme:
        TMO Genel Müdürü Güldal Afyonkarahisar'da incelemelerde bulundu

        Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, Afyonkarahisar'ın Çobanlar ve Çay ilçelerindeki alım noktalarında incelemelerde bulunarak üreticilerle bir araya geldi.


        Güldal, Çobanlar ve Çay ilçelerindeki TMO alım ofislerini ziyaret etti.

        Ziyaretlerde üreticilerle bir araya gelen Güldal, hasat dönemi ve alım süreçleriyle ilgili sohbet etti.

        Güldal'la ziyaretlerine, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Çobanlar Kaymakamı Nazmi Yücel, Çobanlar Belediye Başkanı Ali Altuntaş, İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Parlak, Pazarağaç Belediye Başkanı Şevki Kara ve kurum yetkilileri katıldı.

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