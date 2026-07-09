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        Afyonkarahisar'da rehber öğretmenler toplantısı yapıldı

        Afyonkarahisar'da görev yapan rehber öğretmenlere yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 13:44 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da rehber öğretmenler toplantısı yapıldı

        Afyonkarahisar'da görev yapan rehber öğretmenlere yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sürecinde kentte görev yapan rehber öğretmenlere yönelik, Ahmet Ömer Kocaşaban İlkokulu Konferans Salonu'nda bilgilendirme toplantısı yapıldı.


        Toplantıda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, LGS tercih döneminin öğrencilerin gelecek eğitim hayatlarını şekillendiren en önemli aşamalardan biri olduğuna dikkat çekti.

        Tercih sürecinde yapılacak doğru yönlendirmenin büyük önem taşıdığını aktaran Sünnetci, "Öğrencilerimizin geleceklerini şekillendirecek bu önemli süreçte, rehber öğretmenlerimizle birlikte her bir öğrencimizin yanında olmaya ve doğru tercih, doğru gelecek anlayışıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."ifadesini kullandı.

        Toplantıya, Sünnetci, kurum çalışanları, Ahmet ve Ömer Kocaşaban Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Burhanettin Çoban ve rehber öğretmenler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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