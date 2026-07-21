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        Afyonkarahisar'da gönüllü akademisyenler, devlet himayesindeki çocukların müzik yeteneklerini geliştiriyor

        ARİF YAVUZ - Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğinde hayata geçirilen proje kapsamında, devlet himayesindeki çocuklar gönüllü akademisyenlerden Türk halk müziği eğitimi alarak, sahne deneyimine hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2026 - 11:00 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da gönüllü akademisyenler, devlet himayesindeki çocukların müzik yeteneklerini geliştiriyor

        ARİF YAVUZ - Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğinde hayata geçirilen proje kapsamında, devlet himayesindeki çocuklar gönüllü akademisyenlerden Türk halk müziği eğitimi alarak, sahne deneyimine hazırlanıyor.

        AKÜ ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında, devlet himayesindeki çocukların müzikal yeteneklerinin keşfedilmesi ve psikososyal gelişimlerine katkı sağlanması amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

        Bu kapsamda AKÜ Devlet Konservatuvarı Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Emrah Kalın öncülüğünde, kentte devlet himayesindeki 84 çocuğun müziğe ilgisi bire bir görüşmelerle değerlendirildi.

        Proje kapsamında seçilen 24 çocuk, konservatuvarda gönüllü olarak görev alan 4 akademisyen ile 3 müzik eğitimcisinden Türk halk müziği eğitimi almaya başladı.

        Kalın, AA muhabirine, seçilen öğrencilerden "MEVA Türk Halk Müziği Çocuk ve Gençlik Topluluğu" adını verdikleri bir grup oluşturduklarını, ardından bireysel enstrüman ve repertuvar eğitimlerine başladıklarını söyledi.

        Yaklaşık bir aydır devam eden eğitimleri haftada iki gün verdiklerini ifade eden Kalın, "Korist ve solist yetiştirmek üzere çalıştığımız çocuklarımız var. Bir grup çocuğumuz da bireysel çalgı eğitimi alıyor. Bu çalgıların içerisinde bağlama, kabak kemane ve kavalın yanı sıra vurmalı çalgılar var. Yani Türk halk müziğine özgü çalgılar var." dedi.

        - "Bu işi kendi köklerimize bağlı olarak yani Türk halk müziği eğitimiyle gerçekleştiriyoruz"

        Kalın, çocukların müzik eğitimini benimsediklerini ve sürece güçlü bir aidiyet duygusuyla katıldıklarını vurguladı.

        Kendisinin de toplulukla her hafta buluşma arzusunun olduğunu aktaran Kalın, "Bu arzuyu çocuklarda da görüyorum, çok hevesliler. Bizim için önemli olan da zaten bu. Bu işi kendi köklerimize bağlı olarak yani Türk halk müziği eğitimiyle gerçekleştiriyoruz. Kendi geleneğimizle ve geçmişimizle bağlantı kurabiliyorlar. Bu anlamda açıkçası ayrıca mutluyuz. Aidiyetlerini ciddi anlamda gözlemleyebiliyorum." diye konuştu.

        Kalın, topluluğun öncelikli amacının çocuklarda özgüven, sorumluluk alma, paylaşma ve öğretme duygularını geliştirmek olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "İlerleyen günlerde konserler planlıyoruz. Konserlerimiz öncelikle Afyonkarahisar'da başlayacak. Daha sonra ülkemizdeki çeşitli illerde özel gün, özel haftalarda olacak şekilde konser planlarımız var. Hatta yurt dışında da konserler düşünüyoruz. Ayrıca, süreçte çocuklarımızın yeteneklerini bu anlamda mesleki olarak müzik eğitimine yönelmeleri noktalarında yine mentorluk hizmetlerimizi devam ettireceğiz."

        -"Enstrüman çalmak ve türkü söylemek beni çok rahatlatıyor"

        Kabak kemane eğitimi alan çocuklardan M.K, projeye katıldığı için çok mutlu olduğunu ve eğitimlerin çok eğlenceli geçtiğini dile getirdi.

        Projenin kendi gelişimine katkı vereceğini düşündüğünü aktaran M.K, "Enstrüman çalmak ve türkü söylemek beni çok rahatlatıyor. Eğitimler çok eğlenceli geçiyor ve bir sonraki haftayı heyecanla bekliyoruz. Farklı illerde konserler vereceğimiz için çok mutluyum. Bu projede yer aldığımız için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

        Bağlama çalmayı öğrenen S.Ç. ise proje sayesinde müziğe ilgisinin daha çok arttığını kaydetti.

        Eğitimlerin kendisi açısından çok iyi gittiğine değinen S.Ç, "Hiç elime bağlama almamıştım. Burada öğreniyorum ve çok hevesliyim. Müzik konusunda kendimi daha çok geliştirerek konservatuvar okumayı hedefliyorum. İlerleyen yıllarda bağlama çalan bir sanatçı olmayı çok istiyorum." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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