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        Afyonkarahisar'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 11:35 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Yıldız P. (55) idaresindeki 06 BR 0338 plakalı hafif ticari araç, Karacaören beldesi yakınlarında Canan B'nin kullandığı Belçika plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, sürücü Yıldız P. ile araçtaki M.P. (80) yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü Canan B. ile araçlardaki S.P. (79), B.Y.K. (25) ve A.G. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan B.Y.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Yıldız P. ile M.P'nin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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