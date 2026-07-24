Afyonkarahisar'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.



Yıldız P. (55) idaresindeki 06 BR 0338 plakalı hafif ticari araç, Karacaören beldesi yakınlarında Canan B'nin kullandığı Belçika plakalı otomobille çarpıştı.



Kazada, sürücü Yıldız P. ile araçtaki M.P. (80) yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü Canan B. ile araçlardaki S.P. (79), B.Y.K. (25) ve A.G. yaralandı.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan B.Y.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Yıldız P. ile M.P'nin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.

