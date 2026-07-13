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        Afyonkarahisar'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2026 - 19:47 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

        F.S.S. (34) idaresindeki 26 TZ 939 plakalı hafif ticari araç, Tez köyü kavşağında Z.S'nin (23) kullandığı 34 GDP 456 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile araçlardaki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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