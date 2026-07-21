Afyonkarahisar'da iki kamyonetin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da iki kamyonetin çarpışması sonucu biri çocuk 6 kişi yaralandı. A.K. (74) idaresindeki 03 BN 149 plakalı kamyonet, Zübeyde Hanım Caddesi'nde S.G'nin (32) kullandığı 03 AAG 038 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada, sürücüler ile 03 AAG 038 plakalı kamyonetteki 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.