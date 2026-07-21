Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Afyonkarahisar'da iki kamyonetin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da iki kamyonetin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da iki kamyonetin çarpışması sonucu biri çocuk 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2026 - 20:16 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da iki kamyonetin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar’da iki kamyonetin çarpışması sonucu biri çocuk 6 kişi yaralandı.

        A.K. (74) idaresindeki 03 BN 149 plakalı kamyonet, Zübeyde Hanım Caddesi'nde S.G'nin (32) kullandığı 03 AAG 038 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile 03 AAG 038 plakalı kamyonetteki 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kemal Kılıçdaroğlu ekibi şimdi ne yapacak?
        Kemal Kılıçdaroğlu ekibi şimdi ne yapacak?
        Kadıköy'de ilk gol geldi!
        Kadıköy'de ilk gol geldi!
        Özel'den CHP'ye veda
        Özel'den CHP'ye veda
        "Operasyonları güvenli bir şekilde sürdürmek için yeterli kaynağımız yok"
        "Operasyonları güvenli bir şekilde sürdürmek için yeterli kaynağımız yok"
        Kurtulmuş'tan çerçeve yasa turu
        Kurtulmuş'tan çerçeve yasa turu
        İlham Aliyev, Friedrich Merz ile görüştü
        İlham Aliyev, Friedrich Merz ile görüştü
        Trump'tan İran mesajı: Yeni tesisi vuracağız
        Trump'tan İran mesajı: Yeni tesisi vuracağız
        Oğuzhan Uğur'un ifadesi ortaya çıktı
        Oğuzhan Uğur'un ifadesi ortaya çıktı
        G.Saray, Lemina'yla uzattı!
        G.Saray, Lemina'yla uzattı!
        Beşiktaş'ta ayrılıklar devam edecek!
        Beşiktaş'ta ayrılıklar devam edecek!
        Bugün Ne Oldu? 21 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 21 Temmuz 2026 haberleri
        Galatsaray'da Bruno olmazsa Diaz!
        Galatsaray'da Bruno olmazsa Diaz!
        Anneyi öldürdü, piyanist kızını ağır yaraladı!
        Anneyi öldürdü, piyanist kızını ağır yaraladı!
        "Bana dilencilik gibi geliyor"
        "Bana dilencilik gibi geliyor"
        "Trump-Netanyahu görüşmesini engellemeye çalışıyor"
        "Trump-Netanyahu görüşmesini engellemeye çalışıyor"
        DOA'da toplu iade açıklaması
        DOA'da toplu iade açıklaması
        İşte Süper Lig'de uygulanacak yeni kurallar!
        İşte Süper Lig'de uygulanacak yeni kurallar!
        YKS birincileri açıklandı: İşte o iller!
        YKS birincileri açıklandı: İşte o iller!
        Dünyanın ilk selfie'sini çeken kişi kimdi?
        Dünyanın ilk selfie'sini çeken kişi kimdi?
        Gülistan Doku hamile miydi? Arkadaşının ifadesi ortaya çıktı
        Gülistan Doku hamile miydi? Arkadaşının ifadesi ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Kafası kapıya sıkışan 4 yaşındaki çocuğun imdadına itfaiye yetişti
        Kafası kapıya sıkışan 4 yaşındaki çocuğun imdadına itfaiye yetişti
        Coğrafi işaretli Akşehir ve Sultandağı kirazlarında tarihi rekor kırıldı
        Coğrafi işaretli Akşehir ve Sultandağı kirazlarında tarihi rekor kırıldı
        Afyonkarahisar'da başı sürgülü kapının köşesine sıkışan çocuk kurtarıldı
        Afyonkarahisar'da başı sürgülü kapının köşesine sıkışan çocuk kurtarıldı
        Afyonkarahisarlı sporculardan SOBE Otizm Spor Oyunları'nda madalya başarısı
        Afyonkarahisarlı sporculardan SOBE Otizm Spor Oyunları'nda madalya başarısı
        Sandıklı'da sera üreticileri yeni sezon öncesi bir araya geldi
        Sandıklı'da sera üreticileri yeni sezon öncesi bir araya geldi
        Polis telefon dolandırıcılarının 3 milyonluk oyununu bozdu
        Polis telefon dolandırıcılarının 3 milyonluk oyununu bozdu