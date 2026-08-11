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        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2026 - 01:53 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.


        V.K. (52) idaresindeki 64 DU 135 plakalı otomobil, Davulga köyünde F.K. (23) yönetimindeki yabancı plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan E.F, N.K, İ.K, M.K. ve A.K. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.


        Yaralılardan V.K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Diğer yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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