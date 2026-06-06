Afyonkarahisar'da nikah dairesinde "06.06.2026" yoğunluğu yaşandı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde "06.06.2026" tarihinin uyumundan yararlanarak evlenmek isteyen çiftler, nikah salonlarında yoğunluk oluşturdu.



Sandıklı Belediyesi Evlendirme Memurluğuna aylar öncesinden başvuran ve hayatlarını akılda kalıcı bir tarihte birleştirmek isteyen çiftler, sabah saatlerinden itibaren sırayla nikah masasına oturdu. İlçede bugün 26 çiftin nikahı kıyıldı.



Sandıklı Belediye Başkanı Adnan Öztaş, gazetecilere, 06.06.2026 tarihinin çiftler için unutulmaz bir anı olduğunu söyledi.



İlçede bir günde kıyılan nikah sayısıyla rekor tazelediklerini dile getiren Öztaş, şöyle konuştu:



"Afyonkarahisar'ın en büyük ilçesi Sandıklı'da 26 nikah kıyarak bugüne özel bir rekor kırdık. Evlenen çiftlerin en büyük sorunu genellikle evlilik günlerini unutmasıydı. Bugün akılda kalıcı bir gün olduğu için yoğunluk oluştu. Evlenen tüm çiftlerimize ömür boyu mutluluklar diliyorum."



- "Bugün 26 sayısına ulaştık"



Evlendirme memuru Kürşat Cengiz de çiftlerin bu özel gün için önceden rezervasyon yaptırdıklarını dile getirdi.



Çiftlerin mutluluğuna şahitlik ettiklerini belirten Cengiz, "Geçen yıl 05.05.2025 yılında 7 nikah kıymıştık. Bugün 26 sayısına ulaştık. Bu rakam bizim için önemli bir rekor oldu. Biz de çiftlerimize mutlu ve güzel günler diliyoruz." dedi.



Nikahı kıyılan İlker Yasin Açıkgöz de bu tarihi özellikle seçtiklerini ifade ederek, "Bizim için anlamı olsun diye nikahımızı bugün kıydırdık, çok mutluyuz." dedi.



Gelin Mürüvvet Korkmaz ise birlikteliklerini bu özel tarihte birleştirdikleri için mutlu olduklarını söyledi.

