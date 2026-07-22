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        Afyonkarahisar'da otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Afyonkarahisar'da otluk alanda çıkan yangına, karadan ve havadan müdahale başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2026 - 15:06 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Afyonkarahisar'da otluk alanda çıkan yangına, karadan ve havadan müdahale başlatıldı.

        Bayraktepe Mezarlığı'nın üst kısmında bulunan engebeli arazideki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine 8 itfaiye aracı, Orman İşletme Müdürlüğüne ait 2 arazöz, dozer ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

        Bağlar mevkisine sıçrayan yangında, bölgedeki iki bağ evi zarar gördü.

        Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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