Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Afyonkarahisar'da tır dorsesinde 14 düzensiz göçmen yakalandı

        Afyonkarahisar'da tır dorsesinde 14 düzensiz göçmen yakalandı

        Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde tır dorsesinde 14 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2026 - 13:46 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da tır dorsesinde 14 düzensiz göçmen yakalandı

        Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde tır dorsesinde 14 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar-Konya kara yolu Eber köyü yakınlarında bir tırı durdurdu.

        Araçta yapılan kontrolde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 14 düzensiz göçmen yakalandı.

        Tırın sürücüsü H.A. ile organizatör İ.A. gözaltına alındı.

        Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahlat'ta önemli mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahlat'ta önemli mesajlar
        Hafta sonu için sağanak yağmur uyarısı
        Hafta sonu için sağanak yağmur uyarısı
        Trump: İran ordusu maaşları ödeyemiyor
        Trump: İran ordusu maaşları ödeyemiyor
        Süreç için 4 alt komisyon kuruluyor
        Süreç için 4 alt komisyon kuruluyor
        Lyon 11'i netleşiyor
        Lyon 11'i netleşiyor
        Fişleme birimi kurup falaka cezası vermişler
        Fişleme birimi kurup falaka cezası vermişler
        Danimarka Başbakanı güzellik tavsiyelerine sert yanıt verdi
        Danimarka Başbakanı güzellik tavsiyelerine sert yanıt verdi
        Ev başkasının, ilan onların! 25 milyonluk vurgun!
        Ev başkasının, ilan onların! 25 milyonluk vurgun!
        İşte Okan Buruk'un stoper planı!
        İşte Okan Buruk'un stoper planı!
        Kıskançlık vahşetinde acı haber geldi! Eski kız arkadaşına kurşun yağdırdı!
        Kıskançlık vahşetinde acı haber geldi! Eski kız arkadaşına kurşun yağdırdı!
        Kuriş soruşturmasında 3'üncü dalga: 54 kişiye gözaltı kararı
        Kuriş soruşturmasında 3'üncü dalga: 54 kişiye gözaltı kararı
        Yangında öldü, karısı hakkında gözaltı kararı verildi!
        Yangında öldü, karısı hakkında gözaltı kararı verildi!
        Adım adım Miretti!
        Adım adım Miretti!
        Washington ‘Kimse Güvende Değil’ dedi
        Washington ‘Kimse Güvende Değil’ dedi
        Dalgaların tadını çıkardı
        Dalgaların tadını çıkardı
        'Evlilik' sorularına yanıt verdi
        'Evlilik' sorularına yanıt verdi
        Evlenmekten vazgeçti, düğünden vazgeçmedi!
        Evlenmekten vazgeçti, düğünden vazgeçmedi!
        "Haddini bildirdim"
        "Haddini bildirdim"
        Karahantepe’de 11 bin yıllık benzersiz heykel
        Karahantepe’de 11 bin yıllık benzersiz heykel
        Maç sonu aşkına koştu
        Maç sonu aşkına koştu

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da Banker Bilo filmini aratmayan olay Tırın dorsesinde 14 dü...
        Afyonkarahisar'da Banker Bilo filmini aratmayan olay Tırın dorsesinde 14 dü...
        Afyonkarahisar'da dolandırıcılık operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        Afyonkarahisar'da dolandırıcılık operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        Başkan Beşer: "Türkiye-Çin ilişkilerinde ASEAN zirvesi gündemde"
        Başkan Beşer: "Türkiye-Çin ilişkilerinde ASEAN zirvesi gündemde"
        Ayna Grubu Şuhut'ta sevenleriyle buluştu
        Ayna Grubu Şuhut'ta sevenleriyle buluştu
        Dolandırıcılık yapan 3 kişi tutuklandı
        Dolandırıcılık yapan 3 kişi tutuklandı
        Jandarma çeşitli suçlardan aranan 28 kişiyi yakaladı
        Jandarma çeşitli suçlardan aranan 28 kişiyi yakaladı