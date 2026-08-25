Afyonkarahisar'da tır dorsesinde 14 düzensiz göçmen yakalandı
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde tır dorsesinde 14 düzensiz göçmen yakalandı.
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde tır dorsesinde 14 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar-Konya kara yolu Eber köyü yakınlarında bir tırı durdurdu.
Araçta yapılan kontrolde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 14 düzensiz göçmen yakalandı.
Tırın sürücüsü H.A. ile organizatör İ.A. gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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