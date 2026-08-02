Afyonkarahisar'da trenin çarptığı tarım aracındaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da trenin tarım aracına çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Makinist M.F. (33) yönetimindeki yolcu treni, R.T. (71) idaresindeki "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracına çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada tarım aracında bulunan A.K. (71) hayatını kaybetti, sürücü R.T. (71) ve A.K. (72) yaralandı. Yaralılar, kentteki hastanelere sevk edildi.

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