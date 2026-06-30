Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kente kargo paketleriyle uyuşturucu madde geldiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, belirlenen adrese yaptığı operasyonda 16 bin 454 uyuşturucu hap ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan S.O, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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