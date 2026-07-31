Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar'da üzerinde bir miktar uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir şüphelinin üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan A.E.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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