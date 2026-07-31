Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Afyonkarahisar'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde durdurulan otomobilde bir miktar uyuşturucu ele geçirdi. Araçtaki K.T, Ö.B. ile M.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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