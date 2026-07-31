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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

        Afyonkarahisar'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2026 - 16:01 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

        Afyonkarahisar'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde durdurulan otomobilde bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

        Araçtaki K.T, Ö.B. ile M.A. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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