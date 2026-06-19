Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uygulama noktasında durdurduğu iki otomobilde arama yaptı. Ekipler, uyuşturucu madde emdirilmiş 3 peçete ile bir miktar uyuşturucu ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan E.C.S, M.C.İ. ile Ş.T, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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