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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 20:08 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uygulama noktasında durdurduğu iki otomobilde arama yaptı.

        Ekipler, uyuşturucu madde emdirilmiş 3 peçete ile bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan E.C.S, M.C.İ. ile Ş.T, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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