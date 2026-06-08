Afyonkarahisar'da yakalanan 8 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde 8 düzensiz göçmen yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. İlçede 2 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Ülkeye illegal yollardan giren, vize ihlalinde bulunan ve ülkede yasal kalış hakkı sona eren 8 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı. Maddi menfaat elde etmek suretiyle evini kiralayarak yabancı şüphelilerin ülkede kalmasına imkan sağlayan bir şüpheli yakalanarak göçmen kaçakçılığı suçundan adli işlem yapıldı. Yakalanan 8 yabancı uyruklu şüphelinin sınır dışı işlemlerinin tamamlandığı öğrenildi.

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