Afyonkarahisar'da yolcu treni hemzemin geçitte kamyonete çarptı
Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde yolcu treni hemzemin geçitte kamyonete çarptı.
Giriş: 12.06.2026 - 13:49 Güncelleme:
Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde yolcu treni hemzemin geçitte kamyonete çarptı.
A.S.K, idaresindeki 03 AGE 004 plakalı kamyonet, Termalkent Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte raylar üzerinde kaldı.
Bir süre sonra kamyonete Konya - İzmir seferini yapan yolcu treni çarptı.
Kamyonetin sürüklendiği kazada yaralanan olmazken, hasar meydana geldi.
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