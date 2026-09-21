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        Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde kamyon, midibüs ve otomobilin karıştığı kazada 10 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2026 - 21:13 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde kamyon, midibüs ve otomobilin karıştığı kazada 10 kişi yaralandı.

        İscehisar Belediyesine ait 03 ZA 143 plakalı midibüse kırmızı ışıkta beklediği sırada ilçenin çıkışında 06 DGV 216 plakalı kamyon arkadan çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan midibüs önünde bulunan 03 AGM 978 plakalı otomobile çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, midibüste bulunan 10 kişi yaralandı. Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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