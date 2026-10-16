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        Afyonkarahisar'daki dolandırıcılık soruşturmasında 1 zanlı tutuklandı

        Afyonkarahisar'da yürütülen dolandırıcılık soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2026 - 17:57 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'daki dolandırıcılık soruşturmasında 1 zanlı tutuklandı

        Afyonkarahisar'da yürütülen dolandırıcılık soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden yatırım vaadiyle bir kişinin 1 milyon 538 bin 500 lira dolandırılmasına ilişkin çalışma başlattı.

        Ekipler, haksız kazanç elde eden şüpheliyi Bursa'daki adresinde gözaltına alarak Afyonkarahisar'a getirdi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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