Afyonkarahisar'dan kısa kısa

Afyonkarahisar'da 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinliği gerçekleştirildi.



Kent Meydanı'ndaki program, "Dünya Bize Emanet" temasıyla düzenlendi.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Merih Karayol'un konuşmasının ardından, öğrenciler halk oyunu gösterilerisi sundu.



Atık Pil Toplama Kampanyası ile "Atma, Onar, Yenisini Alma" temalı resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere sertifika ve ödülleri verildi.



Programa, Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.



- Çay'da İl Genel Meclisi toplantısı



Çay ilçesinde İl Genel Meclisi toplantısı gerçekleştirildi.



Çağlayan Park'taki toplantıda, ilgili gündem maddeleri görüşüldü.



Toplantıya, Çay Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, Belediye Başkanı Yaşar Kemal Kantartopu, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Siper ve meclis üyeleri katıldı.







