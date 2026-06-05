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        Afyonkarahisar'dan kısa kısa

        Afyonkarahisar'da 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 13:54 Güncelleme:
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        Afyonkarahisar'dan kısa kısa

        Afyonkarahisar'da 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinliği gerçekleştirildi.

        Kent Meydanı'ndaki program, "Dünya Bize Emanet" temasıyla düzenlendi.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Merih Karayol'un konuşmasının ardından, öğrenciler halk oyunu gösterilerisi sundu.

        Atık Pil Toplama Kampanyası ile "Atma, Onar, Yenisini Alma" temalı resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere sertifika ve ödülleri verildi.

        Programa, Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        - Çay'da İl Genel Meclisi toplantısı

        Çay ilçesinde İl Genel Meclisi toplantısı gerçekleştirildi.

        Çağlayan Park'taki toplantıda, ilgili gündem maddeleri görüşüldü.

        Toplantıya, Çay Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, Belediye Başkanı Yaşar Kemal Kantartopu, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Siper ve meclis üyeleri katıldı.



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