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        Milli futbolcu Orkun Kökçü'nün memleketi Emirdağ'ı Dünya Kupası heyecanı sardı

        ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesindeki hemşehrileri, A Milli Futbol Takımı'nda yer alan Orkun Kökçü'nün 2026 FIFA Dünya Kupası'nda atacağı gollerle tüm Türkiye'yi mutlu edeceğine inanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 11:04 Güncelleme:
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        Milli futbolcu Orkun Kökçü'nün memleketi Emirdağ'ı Dünya Kupası heyecanı sardı

        ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesindeki hemşehrileri, A Milli Futbol Takımı'nda yer alan Orkun Kökçü'nün 2026 FIFA Dünya Kupası'nda atacağı gollerle tüm Türkiye'yi mutlu edeceğine inanıyor.

        FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Takımı'nın kafilesinde yer alan Orkun Kökçü'nün ABD'ye gitmesi memleketi Emirdağ'daki hemşehrilerini gururlandırdı.

        İlçe halkı, milli maç heyecanını birlikte yaşayacak.

        Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, AA muhabirine, milli takımın başarılı olacağına inandıklarını söyledi.

        Orkun Kökçü'nün her yıl Emirdağ'a birkaç kez geldiğini belirten Koyuncu, "Burada evi de var. Böyle bir futbolcuyu yakından tanıdığım için çok mutluyum. İyi niyetli ve hayırsever kardeşimizin uluslararası arenada bir yıldız olması Emirdağ için de önemli." dedi.

        - "Personelimiz 03 yazılı milli takım formalarıyla hemşerilerimize hizmet verecek"

        Koyuncu, milli futbolcunun Emirdağ'da isminin yaşatılması için çalışmalarının olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

        "ABD ile Türkiye'nin arasındaki saat farkından dolayı turnuvadaki ilk üç karşılaşmamız erken saatlerde oynanacak. Biz şimdiden Dünya Kupası coşkusunu yaşamaya başladık. Maç günlerinde sabah namazının ardından belediyemizin tesislerinde hemşerilerimizle birlikte kahvaltı yapacak, karşılaşmaları izleyeceğiz. Bütün binalarımızı Türk bayraklarıyla donattık. Maç günlerinde personelimiz 03 yazılı milli takım formalarıyla hemşerilerimize hizmet verecek."

        - "Kendisiyle her zaman gurur duyuyoruz"

        Esnaf Güray Tekin de Emirdağ'a her yıl gelen milli futbolcu Orkun'u ve ailesini tanıdığını ifade etti.

        A Milli Takımı ve Kökçü'yü yakından takip edeceklerini anlatan Tekin, "Orkun Kökçü, Emirdağ ile bağını hiç koparmadı. Hayırsever bir kişiliğe sahip ve ilçemize katkılarda bulunuyor. Kendisiyle her zaman gurur duyuyoruz." dedi.

        Esnaf Abdil Yılmaz ise milli futbolcunun Türkiye adına önemli bir yetenek ve sportif anlamda başarılı bir futbolcu olduğunu vurgulayarak, "Emirdağlılar olarak Orkun'un her zaman yanındayız. Her karşılaşmada burada büyük bir coşku yaşanacak. Her gol ve galibiyette burada mutlu olacağız. İnşallah, bol gollü maçlar izleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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