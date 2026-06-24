Afyonkarahisarlı iş insanları Ankara'da temaslarda bulundu
Afyonkarahisar Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Başkanı Kadir Sayın ve yönetim kurulu üyeleri, Ankara'da bir dizi ziyaretlerde bulundu.
Afyonkarahisar Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Başkanı Kadir Sayın ve yönetim kurulu üyeleri, Ankara'da bir dizi ziyaretlerde bulundu.
Sayın ve beraberindekiler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Afyonkarahisar milletvekillerine ziyaretler gerçekleştirdi.
Ziyaretlerde, Afyonkarahisar'ın ekonomik potansiyelinin daha da güçlendirilmesine yönelik milletvekilleriyle görüş alışverişinde bulunuldu.
Sayın, ziyaretlere ilişkin yaptığı açıklamada, "Afyonkarahisarlı sanayici ve iş insanlarının ekonomik gücünün daha ileri taşınması, iş dünyası olarak hayata geçirilebilecek, bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkı sağlayacak ortak projelerin geliştirilmesi açısından son derece verimli geçti." ifadesini kullandı.
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