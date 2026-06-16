Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Afyonkarahisarlı üretici aldığı destekle bahçesine gül yağı tesisi kurdu

        Afyonkarahisarlı üretici aldığı destekle bahçesine gül yağı tesisi kurdu

        CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde 30 yıldır geleneksel yöntemlerle gül yağı üreten Medet Karadut, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı hibe desteğiyle köyüne modern bir tesis kazandırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 11:03 Güncelleme:
        Afyonkarahisarlı üretici aldığı destekle bahçesine gül yağı tesisi kurdu

        CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde 30 yıldır geleneksel yöntemlerle gül yağı üreten Medet Karadut, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı hibe desteğiyle köyüne modern bir tesis kazandırdı.

        İlçeye bağlı Çığrı köyünde yaşayan 56 yaşındaki girişimci Medet Karadut, üretim kapasitesini artırmak ve işini büyütmek amacıyla TKDK Afyonkarahisar İl Koordinatörlüğüne proje başvurusunda bulundu.

        Hazırladığı projesi onaylanan Karadut'a, kurum tarafından yaklaşık 8 milyon liralık hibe desteği sağlandı.

        Aldığı destekle evinin bahçesine modern bir gül yağı tesisi kuran Karadut, seri üretime başladı.

        - Köyde 250 ton gül üretiliyor

        Karadut, AA muhabirine, köyde gül yetiştiriciliğinin 70 yılı aşkın bir geçmişi olduğunu söyledi.

        Geçmişte yaşadıkları zorlukları ve yeni tesisin avantajlarını anlatan Karadut, "Köyde 250 ton gül üretiliyor. Katma değeri yüksek. Çalışmaya ihtiyacımız var. Geçen yıl 12 bin avroya sattık. Parfümün ham maddesi bu. Köyün rakımı yüksek, ormanın içinde doğal yetişiyor. Fazla ilaç kullanmıyoruz. Gül yağımız çok kaliteli. Çiftçiler tesisten memnun. Gül yağının raf ömrü uzundur." diye konuştu.

        Karadut, eskiden geleneksel yöntemlerle çalıştıklarını dile getirerek, "Ürün fazla geldiğinde sabaha kadar çalışsak bile 500 kilogram gülü işlemeyi yetiştiremiyorduk. TKDK desteği sayesinde modern işletmemizi kurduk. İşleme kapasitemizi ciddi oranda artırdık." dedi.

        - Gül yerinde değerlenecek

        TKDK Afyonkarahisar İl Koordinatörü Zülgari Özdemir de yaklaşık 800 nüfuslu Çığrı köyünde modern şartlarda bir tesisi faaliyete geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

        Tesisin geçen hafta itibarıyla üretime başladığını belirten Özdemir, şunları kaydetti:

        "Bölgede toplam 11 milyon 500 bin liralık bir yatırım yapıldı. Bunun 8 milyon lirası kurumumuz tarafından karşılandı. Tesis sayesinde artık bu bölgede yetiştirilen güller Isparta veya Denizli gibi yerlerde değil yerinde işlenecek. İlçe ekonomisine katkı sağlayacak. Çiftçinin ürünü değerlendi. Hem nakliyeyle uğraşmıyorlar hem de kendi ürünlerini işliyorlar. Yerel ürünlerin işlenmesini, paketlenmesini destekliyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Konut fiyatlarındaki reel düşüş hızlandı
        Konut fiyatlarındaki reel düşüş hızlandı
        Beylikdüzü Belediyesi'ne operasyon: 27 gözaltı
        Beylikdüzü Belediyesi'ne operasyon: 27 gözaltı
        Bar çalışanı kadınla mekandan çıkmak isteyen uzman çavuş 2 kişiyi vurdu!
        Bar çalışanı kadınla mekandan çıkmak isteyen uzman çavuş 2 kişiyi vurdu!
        Dünya tıp tarihine geçtiler! Aynı anda 16 ameliyat: İnönü Üniversitesi'nde 8'li çapraz nakil
        Dünya tıp tarihine geçtiler! Aynı anda 16 ameliyat: İnönü Üniversitesi'nde 8'li çapraz nakil
        Hacıosmanoğlu'ndan Terim'e sert sözler!
        Hacıosmanoğlu'ndan Terim'e sert sözler!
        Hayvan otlatmaya çıkan çobanın cansız bedenine ulaşıldı
        Hayvan otlatmaya çıkan çobanın cansız bedenine ulaşıldı
        İsrailli bakan ABD seyahatini iptal etti
        İsrailli bakan ABD seyahatini iptal etti
        12. kattan düştü... Pastayla karşılandı!
        12. kattan düştü... Pastayla karşılandı!
        ABD-İran anlaşmasında belirsizlik sürüyor
        ABD-İran anlaşmasında belirsizlik sürüyor
        İstanbul'daki marketlere 10 milyonluk beyaz et cezası
        İstanbul'daki marketlere 10 milyonluk beyaz et cezası
        40 yaşındaki kaleci Dünya Kupası'nda fenomen oldu!
        40 yaşındaki kaleci Dünya Kupası'nda fenomen oldu!
        ABD'deki FETÖ davasını TMSF kazandı
        ABD'deki FETÖ davasını TMSF kazandı
        "Seni yeneceğim"in ortak paydası
        "Seni yeneceğim"in ortak paydası
        Adıyaman'ın sıra dışı köyü!
        Adıyaman'ın sıra dışı köyü!
        Kamu borçlarında yeni taksit düzenlemesi
        Kamu borçlarında yeni taksit düzenlemesi
        Piknik romantizmi
        Piknik romantizmi
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        19. yüzyılın yaygın korkusu ölü sanılarak gömülmek
        19. yüzyılın yaygın korkusu ölü sanılarak gömülmek
        Aşıkların kürek sörfü keyfi
        Aşıkların kürek sörfü keyfi

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da belediye başkanına tehdit ve hakarette bulunan şüpheli gö...
        Afyonkarahisar'da belediye başkanına tehdit ve hakarette bulunan şüpheli gö...
        Dinar ilçesinde Başkan Topçu'nun aracının yanında bıçakla fark edildi; o an...
        Dinar ilçesinde Başkan Topçu'nun aracının yanında bıçakla fark edildi; o an...
        Afyonkarahisar'da otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi ö...
        Afyonkarahisar'da otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi ö...
        CHP'den AK Parti'ye geçen belediye başkanına saldırı girişimi
        CHP'den AK Parti'ye geçen belediye başkanına saldırı girişimi
        Afyonkarahisar'da kaza: 1 ölü, 6 yaralı
        Afyonkarahisar'da kaza: 1 ölü, 6 yaralı
        Almanyalı gurbetçi kazada hayatını kaybetti
        Almanyalı gurbetçi kazada hayatını kaybetti