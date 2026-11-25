AK Parti Afyonkarahisar İl Kadın Kolları Başkanlığı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

AK Parti Afyonkarahisar Kadın Kolları İnsan Hakları Başkan Vekili Dilek İşbilir, kadına yönelik şiddetin belirli bir ülkenin, kültürün veya sınıfın sorunu olmadığını, tüm insanlığın ortak mücadelesini gerektiren bir mesele olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kadına ve çocuğa yönelik şiddetle mücadele konusundaki açıklamalarına değinen İşbilir, "Kadına yönelen haksızlık ve şiddet, insanlık onurunu zedeleyen bir anlayışın sonucudur. Cumhurbaşkanımız da kadına ve çocuğa yönelik şiddetle mücadelenin en ön safında yer alacağını ifade etmiştir. Bu anlayışla AK Parti olarak kadına yönelik şiddetle mücadeleyi güçlü bir siyasi irade ve devlet politikası çerçevesinde ele almaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.