Açılış törenine Vali Yardımcısı Celil Ateşoğlu, Şule Yüksel Şenler Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve AK Parti Grup Başkanvekili Dr. Leyla Şahin Usta, İl Müftüsü Dr. Ali Hayri Çelik ile il protokolü katıldı.

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