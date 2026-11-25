Kaymakam Kalkan, hasar tespit çalışmalarına katıldı
Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesi Kaymakamı Batuhan Kalkan, dün gece Eber Gölü çevresinde meydana gelen yangının ardından bölgede incelemelerde bulunarak, yangından etkilenen alanları yerinde gözlemledi.
Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesi Kaymakamı Batuhan Kalkan, dün gece Eber Gölü çevresinde meydana gelen yangının ardından bölgede incelemelerde bulunarak, yangından etkilenen alanları yerinde gözlemledi.
Türkiye’nin önemli sulak alanlarından biri olan Eber Gölü’nde dün gece henüz belirlenemeyen bir nedenle sazlık ve otluk alanda yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangının ardından Sultandağı Kaymakamı Batuhan Kalkan, bölgeye giderek yürütülen çalışmalar ve son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Yangından etkilenen alanları yerinde inceleyen Kaymakam Kalkan’ın, bölgedeki hasar tespit çalışmaları ve göl ekosisteminin korunmasına yönelik alınacak tedbirlerle ilgili değerlendirmelerde bulunduğu öğrenildi.
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