Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) komite seçimlerinin ardından yeni dönem yönetim kurulu başkanlığı için yarışacak adaylar belli oldu.

ATSO’da yeni dönem yönetiminin belirlenmesi amacıyla geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen meslek komitesi seçimlerinin tamamlanmasının ardından meclis üyeleri de netleşti. Gözler şimdi yeni yönetim kurulu başkanının belirleneceği meclis oylamasına çevrildi.

Edinilen bilgilere göre, yapılacak oylamada Ahmet Akkent ve Önder Artuk yönetim kurulu başkanlığı için yarışacak.

Öte yandan, ATSO’da yeni yönetim kurulunun belirlenmesine yönelik oylamanın 28 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirileceği kaydedildi.