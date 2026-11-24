Eber Gölü'ndeki sazlık alanda yangın çıktı
Afyonkarahisar'ın Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçeleri arasındaki Eber Gölü sazlık alanında çıkan yangın zarara neden oldu.
Giriş: 24.11.2026 - 02:44 Güncelleme:
Afyonkarahisar'ın Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçeleri arasındaki Eber Gölü sazlık alanında çıkan yangın zarara neden oldu.
Gölün kıyılarında bulunan sazlık alanlar, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Alevleri görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Bölgeye, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı.
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