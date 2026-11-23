Odunluk deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu
Afyonkarahisar'da bir işyerinin yakınında bulunan odun deposunda çıkan yangın kısa süreli paniğe neden olurken, olayda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Afyonkarahisar’da bir işyerinin yakınında bulunan odun deposunda çıkan yangın kısa süreli paniğe neden olurken, olayda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Olay, Şuhut ilçe merkezindeki Sanayi Sitesi güzergâhında bulunan bir iş yerinin hemen yanı başındaki odun deposunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, çevrede bulunan vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile yangın, çevredeki iş yerlerine ve yapılara sıçramadan söndürüldü.
Odunlukta meydana gelen yangın, iş alanlarına yakın bir noktada çıkması nedeniyle çevrede endişeye neden oldu. Yangının çıkış nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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